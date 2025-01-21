Ernesto Valverde: Direkt çeyrek finale gitmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Ernesto Valverde, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

"DİREKT ÇEYREK FİNALE GİTMEK İSTİYORUZ"

Altı günde 3 maç oynayacaklarını aktaran 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Beşiktaş büyük bir rakip. Kazanmaya çalışacağız. Rakibimiz elinden geleni yapacak. Karşımızda zor bir takım olacak. Biz de motiveyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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Türkiye'de atmosferin her takım için zor olduğunun altını çizen Valverde, "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadık. O deplasman da çok zordu. Böyle maçlarda deplasman takımı olarak kazanmak için her şeyi yaparsınız." dedi.

Siyah-beyazlı takımda yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili bir soruya İspanyol teknik adam, "Teknik direktör değişikliğinin ardından her takım reaksiyon verir. Takım aynı, kaliteli oyuncuları var. Sonuca etki edebiliyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Sahalarında oynayacaklar. Çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." yanıtını verdi.

Çeyrek finale çıkmayı garantilemediklerini dile getiren deneyimli teknik direktör, "Bizim için çok önemli bir maç. Direkt çeyrek finale kalmak istiyoruz. Hesaplamalar yapılabilir, 1 puan da yetebilir. Sonraki maça da kalabilir. Bizim için önemli olan elimizden geleni yapıp elemeleri geçmek." ifadelerini kullandı.

Hesaplama yapmakta zorlanabileceklerine dikkati çeken Ernesto Valverde, "Hesaplamalara gerek yok. Yarınki maçta hedefimiz 3 puan almak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik direktör değişikliğinin ardından daha motive olacaklar. Taraftarlar da daha motive olacak. Biz de buna karşı reaksiyon vermeliyiz." dedi