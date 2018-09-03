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Erol Bedir'den Ali Koç'a övgü

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Ali Koç, Türk futboluna centilmenlik adına yeni bir soluk getirdi" dedi

03 Eylül 2018 Pazartesi, 12:41:28 | Güncelleme:

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, deplasmanda galip geldikleri Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrası sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un kendilerine gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ederek, ''Ali Koç, Türk futboluna centilmenlik adına yeni bir soluk getirdi'' dedi.

Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübe başkan seçilmesinin ardından kulüplerin ve futbolseverlerin Fenerbahçe'ye bakışının değiştiğini söyleyen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Fenerbahçe'den maç öncesi ve sonrası ilgi, alaka ve alkış gördük. Ali Koç, bizi maç öncesi stat kapısında karşılayıp, maç sonrası soyunma odamıza kadar gelerek bizi kutladı. Hatta, gece yarısı telefonla bizzat beni arayıp, kafilemizin Kayseri'ye sorunsuz olarak ulaşıp, ulaşmadığını soracak kadar centilmenlik gösterdi'' diye konuştu.

Bedir, Ali Koç'un Kayserispor'a yaklaşımı ile ilgili şunları söyledi: 

"Türk futbolunun asırlık çınarı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Koç, daha öncede gittiğimiz Fenerbahçe maçlarının dışında bize yakınlık, ilgi, alaka gösterip, ev sahipliği ve centilmenlik adına yeni bir soluk getirdi. Maç sırasında da yan yana oturduk. Kendi Fenerbahçe iki kez öne geçmesine rağmen, yerinden kıpırdamadı. Onun bu tavrı protokol tribününü çevreleyen futbolseverlere de yansıdı. Onlar da bize sevgi gösterip, alkış tuttu.''

''BİZ ÇOK HAZIRLIKLIYDIK''

Fenerbahçe'nin yeni bir takım oluşturduğunu belirten Kayserispor Başkanı Bedir, ''Fenerbahçe'nin bugün içinde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Kısa sürede toparlayacak güce sahipler. Taraftar destekleri var. Ciddi bir transfer harcaması yaptılar. Onlar açısından şanssız bir gündü ve her şey yeniydi. Ama, şu bir gerçek ki Kayserispor olarak biz çok hazırlıklıydı. Kamplarımızı zamanında, transferlerimizi erken yaptık. Türk futbolunun lokomotif takımlarından biri olan Fenerbahçe'nin iyi olması, Türk futbolunun iyi olması demektir. Fenerbahçe, sanırım önümüzdeki günlerde istenen seviyeye gelir" açıklamasını yaptı.

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