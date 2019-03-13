Erol Bedir'den Çaykur Rize'ye tepki

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Rize'de 3-0 yenildikleri müsabakada sergilenen oyundan ve alınan sonuçtan ziyade tribünde yaşanan olaylara dikkat çeken İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "saha dışında yapılanları Türk futbolu adına, iki şehrin dostluğu adına olmaması gereken şeylerdi" dedi.
İHA Muhabirine özel açıklamalar yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "10 maçlık iyi bir serimiz vardı. İyi bir performans gösterdik Hikmet hocayla birlikte. Ama herşeyin bir sonu var. Dünyanın en büyük takımları da yeniliyor. Biz de Rize'de yenildik. Aslında Rize'ye giderken çok umutluyduk. Fakat bazen aşırı motivasyon istediklerinizi yapmanıza engel olabiliyor. Maçta en az 7-8 tane gol pozisyonumuz vardı. Bunları biz atsak farklı bir sonuç ortayla çıkardı. Rizespor, daha az pozisyon buldu ama golleri attı. Yenildik. Bizi yenmek de Rizespor'a nasip oldu. Ancak daha çok konuşulması gereken saha dışındaki olaylar. Daha maçın başında çok galiz küfürler gelmeye başladı. Bir olay olacağı belliydi. Acaba biz 1-2 gol atsak, müsabaka orada oynanır mıydı, maç biter miydi bilemiyorum. Yaralanan taraftarlarımız var. Hocamızın kafasına geldi 3-5 parça malzeme. Emniyet güçlerinin gelip arada barikat oluşturup azınlıkta bulunan taraftarlarımızı koruma altına alması gerekirken, tam tersi bizim taraftarlara vurmaya başladılar, eziyet ettiler. Kayserispor'umuzun her maçına gelen milletvekilimiz Baki Ersoy'un o tribünde olması da olası bir faciayı önledi. Polisler, vekilin orada olduğunu anlayınca daha usturuplu davrandılar. Buna rağmen yaralı taraftarlarımız oldu" dedi.
Başkan Erol Bedir, "Biz saha içerisinde Rizespor'a yenilebiliriz. Onlar bizden daha iyi oynayıp maçı kazanabilirler. Bunların hepsine eyvallah. Ama saha dışında yapılanları Türk futbolu adına, iki şehrin dostluğu adına olmaması gereken şeylerdi. Yaşanan olaylar ile ilgili olarak resmi başvurumuzu yaptık, bunun takipçisi de olacağız" cümleleri kurdu.
Çaykur Rizespor kulübünden kendi adına bir özür beklemediğini de dile getiren Başkan Erol Bedir, "Benim taraftarımdan özür dilensin. 400 taraftarım darp edilmiş. Onları tek tek bulup özür dilesinler" diye konuştu.
Başkan Erol Bedir, Pazar günü Kayseri'de oynanacak Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak da, taraftarın stadı dolduracağına inandığını ifade ederek "Başakşehir güçlü takım. Ligin açık ara lideri. Kendi sahamızda kolay lokma olmadığımızı düşünüyorum. Başakşehir'in buradan güle oynaya puanlarla gideceğine inanmıyorum" açıklamasında bulundu.
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