Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün güzel bir galibiyet aldık. 5-1’lik galibiyet güzel oldu. Unutmayalım ki milli maçlardan sonra oynanan maçlar zor oluyor. Futbolcu istediği şekilde sahaya performansını yansıtamıyor. Bugün maça baktığımızda performansımız üst seviyede olmasa da yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik. Topun arkasına iyi geçmeye çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi elinden gelenin en iyisini yaptı. 5’ten fazla da olabilirdi ama rakibe verdiğimiz pozisyonlar da oldu. Genel anlamda baktığımızda rakibi karşılamakta sıkıntı yaşamadık. Ama daha agresif olabilirdik. Önümüzdeki haftalarda bunun üzerine duracağız” diyerek sözlerini tamamladı.