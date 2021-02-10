Erol Bulut: Başakşehir şanslıydı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu. Başakşehir'in şanslı olduğunu söyleyen Bulut, "Maç kontrolümüzde başladı, rakip 120 dakika iyi defans yaptı, kontralarla pozisyona girmeye çalıştı. 45'te basit hatadan gol yedik, aynı zamanda kırmızı kart da yedik. 70 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık ama ona rağmen 2. yarı ve uzatmada baskılı oynadık. 1-1'i de bulduk ama Gulbrandsen orta yapmak isterken 2. golü yedik. Rakip şanslıydı. Biz istediğimiz 2. golü bulamadık ve elendik." dedi.

Elendikleri için üzgün olduklarını da vurgulayan teknik adam, "Elenmek istemiyorduk, maçın genelinde de kontrol bizdeydi ama tur atlayamadık, o yüzden bir şey ifade etmiyor. Bu maçı unutacağız ve Karagümrük maçına hazırlanacağız. 1 kişi eksik oynadık, yeterince efor sarf ettik. En çabuk şekilde toparlanıp, Cumartesi maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.