Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdıkları pozisyonları hatırladıkça hala üzüldüğünü ifade eden Erol Bulut, "Maç ve ilk yarıda kaçırdığımız net gol pozisyonları aklıma geldikçe hala üzüntü duyuyorum. Kamara'nın pozisyonu olsun, kaçan penaltımız olsun... İkinci yarıda yakaladığımız iki üç fırsat vardı, dün açıkçası tüm fırsatları yakaladığımız noktada maalesef geri itmiş olduk. Ama bunlar futbolda oluyor, futbolcular elinden geleni yaptılar. 3-0, 4-0 bitecek maç, 1-1 berabere sona erdi, Maalesef 1 puan aldık. Hedefimiz 3 puandı ama çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu hafta hazırlıklarımızı oraya yapacağız. Alanyaspor'a kaybettiğimiz 2 puanı Trabzonspor maçında telafi edeceğiz" diye konuştu.
"İLK YARIDAKİ 5-0'LIK MAÇ GERİDE KALDI"
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor karşısında aldıkları 5-0'lık galibiyetin geride kaldığını belirten Bulut, "İlk yarıda kazandığımız 5-0'lık bir maç var, o geçmişte kaldı. Trabzonspor'un iyi bir çıkışı var, iyi ve tempolu futbol oynuyorlar ve kaliteli futbolcuları var. Hazırlıklarımızı bu hafta ona yönelik yapacağız. Unutmamamız lazım ki önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı kupa yarı final ikinci ayağını da oynayacağız. Trabzon'a moralli gideceğiz" ifadelerini kullandı.
"KUPAYI MALATYA'YA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"
Ligin her kısmında ayrı bir yarışın olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, "Hedefimiz ilk 10'da olmak dediğimde tepki aldığım için bunu ilk 6 olarak çevirdim. 29 puan ilk yarı olunca hedefleriniz ister istemez yükseliyor. Beklentiler yükseliyor. İlk 6'nın içinde yine olmak istiyoruz. Şu anda zaten 5'inci sıradayız. Onu sezon sonuna kadar koruyup, aynı zamanda kupada final oynayıp, kupayı Malatya'ya getirmeye çalışacağız. Ligde de sona doğru heyecan, stres ve baskı artıyor. Nasıl şampiyonluk yarışı heyecanlı geçiyorsa, ortalarda 5'incilik mücadelesi de öyle. Bizim arkamızda olan, bizi kovalayan, 5'inciliği elde etmek isteyen takımlar var. Biz de bunu sonuna kadar korumaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
"BU TAKIMI NEREDEN ALIP, NEREYE GETİRDİK"
Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e sadece 1.5 yıl önce çıktığını hatırlatan Bulut, "Kimse unutmasın ki bu takımı nereden alıp, nereye getirdik ve şu anda iki kulvarda yarışıyoruz. Lige sadece 1,5 sene önce çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Sona doğru tabi ki biraz stres ve baskı artıyor ama futbolcular bu baskının bilincinde, o yüzden profesyonel futbolcu oluyorlar. Biz takım ve kulüp olarak bunun üstesinden geleceğiz" dedi.
"FİORENTİNA'NIN BİZİMLE İLGİLENMESİ GURUR VERİCİ"
Menajerler aracılığıyla teklifler geldiğini belirten Erol Bulut, "Tek hedefim Malatyaspor'da bu sezonu en iyi şekilde hem ligde, hem kupada başarıyla tamamlamak. Ondan sonraki hedefimi ve planlamamı tam düşünmedim. Menajerler aracılığıyla teklifler geliyor. İtalya'da gazetelerde de Fiorentina'nın bizimle ilgilendiği yazılmış. Bu hem benim hem de Türk teknik direktörler adına gurur verici bir olay. Sonuçta Türk teknik direktöre İtalya gibi büyük ligden bir takımın ilgilenmesi, bunun konusu olması gurur verici" ifadelerini kullandı.
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