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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında - Futbol Haberleri

        Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında

        Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, Championship'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:13
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        Kariyerine İngiltere'de Championship takımlarından Cardiff City'de devam eden Teknik Direktör Erol Bulut, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Sezona kötü başlangıç yapan ve daha sonra seri galibiyetlerle toparlanan Cardiff, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 17 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor.

        İngiliz ekibi, eylül ayında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, Erol Bulut da bu performansıyla Championschip'te eylül ayının teknik direktörü adayları arasında kendine yer buldu.

        Ligin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Bulut haricinde Hull City'yi çalıştıran Liam Rosenior, Ipswich Town'dan Kieran McKenna ve Sunderland'dan Tony Mowbray aday gösterilen diğer teknik direktörler oldu.

        Haberin görseli Cardiff City Twitter hesabı tarafından servis edilmiştir.

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