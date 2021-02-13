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Erol Bulut: Eleştirin ama bel altı vurmayın!

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut zorlu maçın ardından açıklamalar yaptı. Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Bulut "Beni eleştirin ama bel altı vurmayın" ifadelerini kullandı

Erol Bulut: Eleştirin ama bel altı vurmayın!

Ligin 24. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.Mücadeleyi değerlendiren Erol Bulut, "İki farklı devre oynadık. Nedenleri var bunun. 130 dakika maç oynadık 3 gün önce. 145 kilometre koştuk. Ozan ve Sosa o maçta biri 13.5, diğeri 14 km koştu. Mesut 80 dakika oynadı uzun süre sonra. Orta saha üçlümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi." dedi.

Erol Bulut, "Attıkları 1 gol vardı. Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Nitekim olmadı. İkinci yarıda yorgunluğun belirtileri vardı, kupa maçının. Futbolcularımı mücadeleden ötürü tebrik ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA TEŞEKKÜRLER"

Erol Bulut, basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun "Hocamızın arkasında duracağız." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum yorumlarından dolayı." açıklamasını yaptı.

"DAHA İYİ BİR FENERBAHÇE OLACAK"

Fenerbahçe'nin genç teknik adamı, "Burada sorumluluk bana ait. Takım zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu. İyi oynayacaklarımız da olacak. 3 günde 1 ve üst üste maçlar oynanıyor. Üst üste maçlara alışık değiliz. Sakatlıklar oluyor. Sakatlıklardan çok çektik, hala da çekiyoruz. Çok karakterli futbolcularım var. Her şeylerini veriyorlar. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GUSTAVO VE İRFAN 2 HAFTA, PELKAS PAZARTESİ"

Erol Bulut, sakat oyuncuları hakkında bilgi verdi. Bulut, "Luiz Gustavo ve İrfan 2 hafta sonra dönecek. Pelkas pazartesi günü başlayacak. Novak'ın ufak bir sakatlığı var. Bu takım tam tekmil olduğunda daha farklı futbol izletecek." dedi.

"ELEŞTİRİN AMA BEL ALTI VURMAYIN"

Fenerbahçe'nin hocası, "Beni herkes eleştirebilir. Sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğu zaman olay farklı yöne gider. Öyle eleştiriler de aldım ama ağzımı açmadım. Biz oyuncularla birlikte en iyimizi vermeye çalışıyoruz, veriyoruz. Karakterli futbolcularım var. Beni herkes eleştirebilir. Yanlış değişiklik yapmış olabilirim, 11'im yanlış olabilir. Hepsi benim. Futbolcularımı rahat bıraksınlar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"MESUT ÖZİL'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Erol Bulut, "Mesut Özil, 10 aydır sahalardan uzak. Kupada düşünmediğimiz dakikalar oynadı, 80 dakika. Elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün de oyunda olduğu sürece gidişatı değiştirdi. Topu isteyen, oyunu yönlendiren futbolcuydu ilk yarıda. İkinci yarıda yoruldu. Genel performansından memnunum." sözleriyle konuşmasını noktaladı."

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