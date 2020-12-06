Erol Bulut: "Futbolcularımız her şeylerini sahaya verdi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor maçının ardından şöyle konuştu:

"Tüm futbolcularımız her şeyini sahaya verdiler. İyi performans gösterdik. Uzun süre 10 kişi oynadık. Hakem de 8 dakika kırmızı kart verdi. 16 bekliyordum, o başkasına nasip oldu.

10 kişiyle de neler başarabileceğimizi gösterdik. Deplasmanda daha rahatız gibi görünüyor. Kendi evimizde daha rahat olmamız gerekiyor. Rakipler sadece kontradan gol bulmaya çalışıyorlar. Onu da çözmeye çalışacağız.

Serdar Aziz'in penaltısı ve kartına herkes gibi ben de şaşırdım. Kafasından seken bir top. İlk sarı, sonra sarı-kırmızı neden verdi... Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlerimizi destek olmaya çalışacağız yine."