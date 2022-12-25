Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK
ABONE OL

Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu

Erol Bulut: Hakem kırmızı kartı vermedi!
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu. Bulut, “Bugün Beşiktaş karşısında istediğimiz oyunu en iyi şekilde yansıttık. Kaptığımız toplarla baskı yapmaya çalıştık. Bunu da başardık, bir gol attık bu 2-3 de olabilirdi. Üzgünüm. Sonuçta Beşiktaş kaliteli bir ekiptir. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hakem bugün kırmızı kartı vermedi. Pozisyonumuz oluyor ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah ara transfer döneminde hücumda gerekli bölgelere takviye yapacağız. Ben defansif oynadığımızı düşünmüyorum. Rakibi ikinci bölgede karşılayıp geçişleri iyi yapmaya çalıştık. En büyük eksiğimiz yakaladığımız pozisyonları değerlendirememek. Ancak defansif olarak kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI YAYIN | Galatasaray - İstanbulspor maçı canlı izle! Galatasaray maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
FUTBOL Karşılaşma 2 golle devam ediyor!
CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle! Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
FUTBOL Kartal, Antep'e takıldı!
Şenol Güneş'ten Gaziantep maçı ve N'Koudou açıklaması
FUTBOL N'Koudou açıklaması
Fenerbahçe'de kırmızı kart kabusu! - FB Haberleri
FUTBOL Kırmızı kabus!
Gaziantep FK - Beşiktaş maçında kırmızı kart itirazı!
FUTBOL Gaziantep'te kırmızı kart itirazı!
Günay Güvenç, Beşiktaş maçı başlamadan kart gördü!
FUTBOL İlginç olay: Maç başlamadan kart gördü!
Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine Ahmet Cingöz getirildi
FUTBOL Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu
Konyaspor: 2 - Alanyaspor: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Konyaspor ile Alanyaspor puanları paylaştı
Gençlerbirliği: 2 - Bandırmaspor: 5 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Bandırmaspor farklı kazandı!
Enes Ünal için flaş iddia: Atletico Madrid transfer etmek istiyor!
FUTBOL Enes için flaş iddia!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.