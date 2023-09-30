Erol Bulut'lu Cardiff seriye bağladı!
İngiltere Championship'te Cardiff City, sahasında Rotherdam'ı 2-0 mağlup etti
Giriş: 30.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:35
İngiltere Championship'in 9. hafta karşılaşmasında Cardiff City ile Rotherham karşı karşıya geldi.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cardiff City 2-0 kazandı.
Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Kion Etete ve 90. dakikada Perry Ng kaydetti.
Bu sonuçla birlikte art arda dördüncü galibiyetini alan Cardiff puanını 16'ya yükseltti. Rotherham 5 puanda kaldı.