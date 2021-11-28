Erol Bulut: Pozisyonları daha iyi değerlendirdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Konyaspor'u sahasında 3-2 yendikleri maçın ardından yakaladıkları pozisyonları daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, bugün iki takımın gerçekten taraftar açısından güzel bir futbol olduğunu düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Göze hoş gelen pozisyon ve oyun vardı. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Trabzonspor maçında oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz performans bugünkü maçta da ona yakın performans gösterdik. İyi oynayarak pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz 3 puan olduğunu düşünüyorum. Takım ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz."