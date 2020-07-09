Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor maç ama galibiyetin güzel olduğunu aktardı. 4 gollü galibiyet aldıklarını belirten Bulut, “Skor yanıltmasın iyi oynamadığımız bir maçtı. Rakibe de yeterince pozisyon verdik. Normalde biz bu kadar pozisyon veren takım değiliz. Rakip iyi pas yaptı, dikine oynamaya çalıştı. Biz sadece karşılık vermeye çalıştık. Topun peşinden fazla koştuk ama en önemlisi yakaladığımız pozisyonların çoğunu iyi değerlendirdik. Nitekim maçın sonucu da 4-1 oldu” dedi.

“YABANCI FUTBOLCULAR SERBEST OLMALI"

Bir gazetecinin Süper Lig'de gelecek yıl uygulanacak olan 14 yabancı futbolcu sınırlamasıyla ilgili sorusuna yanıt veren Bulut, şunları söyledi:

“Her zaman söylediğimin arkasında olacağım. Serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sayısının alt yapıdan futbolcu çıkartmak ve geliştirmek ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Alt yapının sorunu ülkemizin genel sorunu yetiştirme tarzı. Onu biraz daha değiştirirsek, oraya biraz daha emek harcarsak alt yapıdan da futbolcu çıkar. Ama bunun yabancı sayıyla alakası yok.”