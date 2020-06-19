Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir maç beklediklerini ancak mücadelenin beklediklerinden kolay geçtiğini belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün daha zor bir maç olacağını düşünüyorduk. 4 farklı bir skorla kazanacağımızı düşünmemiştik. Rakibimizin daha agresif ve baskılı oynayacağını düşündük. Ama biz tam tersini yaptık. Herkes bizim defansta bekleyip, kontra atakla gole gideceğimizi düşünürken, biz rakibe önde basarak hataya zorladık. Kazandığımız topları iyi değerlendirdik. İlk yarı 2-0 öne geçtik ama ilk yarı 4-5 fark da olabilirdi. Bayağı gol pozisyonuna girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Finale adımızı yazdırdığımızdan dolayı çok mutluyuz. Futbolcuları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Sezon başından beri onlara verdiğimiz taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttılar. Hem ligde olsun şu anda 6´ncı sıradayız. Kupada adımızı finale yazdırdık. Bundan sonra önümüzdeki 7 hafta ligde ve kupada finalde istediklerimizi elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA KORNERDEN YEDİĞİMİZ GOL MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Bir gazetecinin Alanyaspor´un Başakşehir maçındaki tutuk oyununun, takımın kupa maçını düşünmesinden mi kaynaklandığıyla ilgili sorusu üzerine Bulut, "Kesinlikle değil. Biz İstanbul´a gittiğimizde oradan en az 1 puan çıkarabiliriz düşüncesiyle gittik. Tabii oyun geneline baktığımızda bugün burada gerçekleştirdiğimiz performansı orada göstermedik. Ama o maçta da ilk yarı ortada geçmişti. İkinci yarı biz daha çok topa sahiptik ve kontrollü oyun bizdeydi ama kornerden yediğimiz golün ardından maçın kaderi değişti. Sonuç itibarıyla kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

TAMER TUNA: OLABİLECEK TÜM HATALARI BİR GÜNE SIĞDIRDIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU

İkinci yarının hemen başında yedikleri golle maçtan koptuklarını belirten Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Olabilecek tüm hataları bir güne sığdırdığımız bir maç oldu. Hedefimiz finale kalmaktı, kupayı kazanmaktı. İki hedef oluşturmuştuk. Geldiğimizde ilk planda tamamıyla ligde devam etme hedefi vardı. Kupayı da bu oyuncularımızla bu seviyeye getirdik. Göztepe'yi, Sivasspor'u 4 maç sonra eledikten sonra Alanyaspor ile oynadık. İki ayaklı maçlarda planınızı -hele ilk maçın skorundan sonra- bugün yapabilecek tüm oyun planlarımızı, düşüncelerimizi farklı şekilde yansıtmak istedik ama iki duran top maalesef yediğimiz gol, avantajlı skorlarda bu tarz maçalarda, rakip adına olumlu olmaya başlıyor. Bazı hamleleri yaptık, ikinci yarıda riskler aldık ama ikinci yarının başında yaptığımız hata bize gol olarak geri dönünce maalesef döndürülemeyen maç haline geldi. Oyuncularımla ilgili bugün eleştireceğim çok nokta var ama bu takımla bu seviyeye kadar taşıdık. İki hedef oluşturduk. Birinci hedef ligdi. İkinci hedefi kupaydı. Bu noktaya gelmek de çok önemliydi ama istediğimize ulaşamadık. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.