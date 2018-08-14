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Erol Bulut: Fenerbahçe'den en az 1 puan alacağımızı düşünüyorum

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut "Fenerbahçe geçen sezon puan alamadığımız tek büyük takım. Bu hafta sonu zor bir maç olacak. Fenerbahçe'den en az 1 puan alacağımızı düşünüyorum" dedi

14 Ağustos 2018 Salı, 21:07:43 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "İstediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe'den en az bir puan alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında Göztepe'ye konuk olduklarını hatırlatan Bulut, galibiyetle sezona başladıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bulut, sakatlıkları devam eden futbolcular nedeniyle Göztepe karşısına farklı bir kadroyla çıktıklarını aktararak, futbolcuların ellerinden geleni yaptıklarını ve 3 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

İlk galibiyetin önemli olduğunu ancak bunun devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Defans ve hücum anlamında yaptığımız basit hatalar var. Bu hataları bu hafta çalışacağız. Aynı hataları Fenerbahçe karşısında yaparsak daha farklı bir sonuç alırız. Fenerbahçe geçen sezon puan alamadığımız tek büyük takım. Bu hafta sonu zor bir maç olacak. İstediklerimizi sahaya yansıtırsak Fenerbahçe'den en az bir puan alacağımızı düşünüyorum."

Bulut, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye başarı diledi.

ANTRENMAN

Göztepe maçı sonrası verilen bir günlük iznin ardından sarı-siyahlı futbolcular, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Sakatlığı geçen kaleci Farnolle takımla çalışmaya katılırken, ameliyat edilen forvet oyuncusu Eren Tozlu ise kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.


Öte yandan, antrenmana sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Murat Yıldırım ile Azubuike katılmadı.

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