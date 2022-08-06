Erol Bulut: “Rehavete kapılıp topu rakibe bıraktık”

İHA

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK’yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Sivas’ın golü 64. dakikada penaltı atışında Gradel’in ayağından geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sezonun ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları DG Sivasspor müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyleyerek, “Sezonun ilk maçını Sivasspor’a karşı oynadık. Kendi evinde iyi oynayan güçlü bir ekip, bunu önceki senelerden de biliyorduk. Maça iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik ama bundan sonra biraz rehavete kapıldık, topu rakibe bıraktık. Rakipte ilk yarı üzerimize gelip bir iki pozisyona girdi. İkinci yarıda yakaladıkları penaltı, bizim yaptığımız küçük hatalardan dolayı gelen bir penaltı oldu. İkinci yarı maç ortada geçti, biz de rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarda biraz güç eksikliği gözlemledim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" dedi.

Fotoğraf: DHA