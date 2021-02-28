Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Maçtan önce söylediğim gibi taktik savaş olacak, iki taraf da kazanmak isteyecek demiştim. 6 net gol pozisyonumuz var, onların da 2-3 pozisyonu var. İlk yarıda en az 2-0'la işi bitirmeliydik. Sonra baskı yiyince geri çekildik. 2-3 gol atabilirdik sonra. Futbolcularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadeleden dolayı. Nasıl hazırlandığımızı görmeniz için Samandıra'ya bir gelmeniz gerekirdi. Her mağlubiyet sonrası moraller bozuk oluyor doğal olarak. Maalesef bunlar oluyor. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Futbolcularla birebir konuşarak, moraller vererek, taktiksel analizler yaparak devam ediyoruz. Bugün az hata yaparak, mücadele ederek kazanmayı başardık. 14 lig maçı var, 14 lig maçında her şey olabilir. Herkes öyle görmese de ben şampiyonluk yarışını eşit görüyorum. Deplasman karnesinin aynısını kendi sahamızda da yapmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz."