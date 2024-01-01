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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erol Bulut'un takımı Cardiff, QPR'yi iki golle geçti - Futbol Haberleri

        Erol Bulut'un takımı Cardiff, QPR'yi iki golle geçti

        Championship 26. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Queens Park Rangers'ı 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:00
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        Cardiff 2 golle kazandı!
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        İngiltere Championship 26. hafta maçında Queens Park Rangers ile Cardiff City karşı karşıya geldi. Loftus Road'da oynanan maçı Cardiff City 2-1 kazandı.

        Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dimitrios Goutas ile 74. dakikada Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü 52. dakikada Paul Smyth'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte Cardiff, 37 puana yükseldi. Ev sahibi Queens Park Rangers ise 21 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

        Ligin bir sonraki maçında Queens Park Rangers, evinde Watford ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

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