Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut Trabzonspor müsabakasında mağlup olup istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kalemizde pozisyon vermeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz, onun analizini yapmamız lazım."