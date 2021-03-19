Süper Lig’de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Bu sezon iç sahada beklenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası lig tarihinde iç sahada 6. Kez mağlup olarak son olarak 1992-1993 sezonunda Kadıköy’de alınan 5 mağlubiyet rekorunu kırmıştı. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

EROL BULUT’TAN OYUNCULARA ÖZEL İLGİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularla yakından ilgilendi. Dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Ozan Tufan ile sahada bir süre konuşan Bulut, oyuncusuyla yakından ilgilendi. Çalışmalar esnasında her detaya dikkat eden Erol Bulut, gerçekleştirilen istasyon çalışmalarında futbolculara uyarılarda bulundu.



