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        Haberler Müzik Erol Evgin'den 'Sen Benim Şarkılarımsın'

        Erol Evgin'den 'Sen Benim Şarkılarımsın'

        Erol Evgin'in 'Sevdiklerim 2' albümünün 4'üncü klibi 'Sen Benim Şarkılarımsın' adlı şarkıya çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:36
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        Erol Evgin'den 'Sen Benim Şarkılarımsın'
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        Erol Evgin'in, Ocak 2023'te dinleyicileriyle buluşturduğu 'Sevdiklerim 2' albümünün 4'üncü klibi 'Sen Benim Şarkılarımsın' adlı şarkıya çekildi.

        Erol Evgin'in, meslektaşlarının şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, 'Sevdiklerim 2' albümünden sözleri ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan 'Sen Benim Şarkılarımsın' isimli şarkı, sanatçının 7 yıl öğrenim gördüğü okulu İstanbul Erkek Lisesi’nde, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde kliplendirildi.

        "İLHAN GENÇLİK YILLARINDAN ARKADAŞIM"

        Erol Evgin, ayrıca "İlhan, gençlik yıllarından arkadaşım. Ben mimarlık okudum, o hukuk... Avukatlıktan müziğe döndüğü yıllarda bir gün gitarını alıp, bize geldi. Bana yeni bestelerini çalarken, birkaç bestesi için; ‘İlhan, bu besten çok güzel. Okumak isterim’ dedim. "Onu ben okuyacağım" dedi. Bir türlü bir bestesini okuyamamıştım. Bu albümü hazırlarken; "Nihayet bir şarkımı okudun" dedi, gülüştük" sözleriyle bir anısını paylaştı.

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        #Erol Evgin
        #Sen Benim Şarkılarımsın
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