Erol Evgin'den 'Sevdiklerim 2'

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Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, 'Sevdiklerim' albümünün ardından sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını yorumladığı serinin 2'nci albümü 'Sevdiklerim 2'yi yarın müzikseverlerle buluşturuyor.

ALBÜMÜN AÇILIŞ KARŞISI 'KAR'

14 şarkıdan oluşan albümü özgün düzenlemelerinden uzaklaştırmadan yorumladığı 'Sevdiklerim 2' akustik albümünde 3 yeni Erol Evgin bestesi de yer alıyor. 'Kar', 'Düşleri Olmalı İnsanın' ve Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir' isimli şarkılar, dinleyicilerle ilk kez buluşuyor.

'Sevdiklerim 2' albümünün açılış şarkısı; sözleri Murat Balkuş’a, bestesi Erol Evgin'e ait olan “Kar” isimli şarkı.

14 şarkıdan oluşan 'Sevdiklerim 2' albümünde yer alan şarkılar;

'İkinci Bahar', 'Ayrılmam', 'Kaderimsin', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Aşkın Elinden', 'Aldırma Gönül', 'Sigaramın Dumanına Sarsam', 'Kum Gibi', 'Yiğidim Aslanım', 'Oluruna Bırak', 'Beni Sen İnandır', 'Düşleri Olmalı İnsanın', 'Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir', 'Kar'.