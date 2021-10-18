47 yıl sonra 'Unutama Beni' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yıl 1975...

Cumhuriyet tarihinin ilk kısa dönem yedek subaylık hakkı çıktı. Erol Evgin, Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak vatani görevini icra ediyor. Bir akşam okulun generali Erol Evgin'i odasına çağırır. Gerisini kendisinden dinleyelim.

"Sanatçı dostum Ertan Anapa ile birlikte Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay öğrenciyiz. Bir akşam, okul komutanı bizi odasına çağırarak 'Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek. Sizin bir gece yapmanızı istiyoruz' dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray'ı davet ettik. Esmeray'ın hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. Esmeray'dan 47 yıl sonra 'Unutama Beni' şarkısını 'Sevdiklerim' albümünde kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin."