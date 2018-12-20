Her zamanki şık giyimi ve beyefendi tavrı ile objektiflere poz veren Evgin, dostları ile buluşmaya geldiğini söyledi.

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı alışveriş merkezinde ki turu sırasında birçok insanın fotoğraf isteği ile karşılaştık. Kimseyi kırmadan teker teker ilgilenen Erol Evgin dostları ile buluşarak uzun süre sohbet etti.

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