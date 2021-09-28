Erol Evgin Fişekhane'de

Fişekhane Deniz Konserleri serisi Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin'i ağırlayacak. Usta sanatçı 1 Ekim akşamı 'Altın Şarkıları'nı hayranları için seslendirecek.

Milyonlarca insanın anılarına fon müziği olmuş şarkıların sahibi Erol Evgin, konserde 'Söyle Canım”, “Rüya”, “İçimdeki Fırtına”, “Ateşle Oynama”, “Sitem” gibi altın şarkılarını dört nesilden hayranlarıyla birlikte söyleyecek.

İstanbul’un göz alıcı deniz manzarasında hayranlarıyla buluşacak olan Erol Evgin, geçmişten günümüze altın şarkılarının arasına müzik yaşamından anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak hazırladığı eşsiz şovuyla izleyenlerine unutulmaz saatler yaşatacak.

Türk müziğinin her dalda en iyi isimlerini ağırlayacak Fişekhane Deniz Konserleri’nde; Erol Evgin sonrasında Gökhan Türkmen, Funda Arar ve Hadise gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 9 Ekim’e kadar devam edecek.

Gökhan Türkmen – 2 Ekim

Funda Arar – 8 Ekim

Hadise – 9 Ekim