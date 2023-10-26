Erol Evgin'in izci oymağı olduğu günlerden bir an Erol Evgin, izci oymağı olduğu gençlik günlerinden bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğraf kendisini de hayranlarını da 58 yıl öncesine götürdü

Habertürk Giriş: 26.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:53 facebook

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