Kullandığı renk ve malzemelerle insanı etkisi altına alan Erol Kınalı, başarılı çalışmaları ile yurt dışında da oldukça ses getiren bir sanatçı. Heykel ve resmi değişik tekniklerle bir araya getiren Kınalı, insanı farklı formlarda ele alıyor. Eserlerinde, çok boyutlu ve çoğul kimliğin çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Yarım asra yaklaşan sanat hayatına pek çok eser sığdıran Erol Kınalı, 20 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'ne konuk oluyor. Türkiye, Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Rusya ve Mısır’da pek çok sergi açan Erol Kınalı'ya kariyeri, geçmişi ve sanatıyla ilgili sorular sorduk, o da tüm samimiyetiyle cevapladı...

Ressam, heykeltıraş ve grafik sanatçısı olarak okuyuculara kendinizi tanıtabilir misiniz?

1944 yılında İskenderun’da doğdum. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1968 yılında Artvin İlk Öğretmen Okulu’nda resim öğretmenliği yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı yarışmayı kazanarak ihtisas yapmak üzere Münih Güzel Sanatlar Akademisi’ne gittim.

Burada 5 yıl ihtisas yaptıktan sonra “Meisterschüler (usta)” unvanıyla mezun oldum. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çakıştıktan sonra 1982 yılında Almanya'ya döndüm. Çalışmalarıma burada devam ettim. 36 yıldan sonra Türkiye'ye döndüm.

Resim ve heykel yapmaya ne zaman başladınız? Sizi sanata yönlendiren unsur veya unsurlar neydi?

Resim ve heykelle ilkokul çağlarımda ilgilenmeye başladım. Daha o dönemlerde İskenderun Mithat Paşa İlkokulunda kil atölyemiz vardı. Bu atölyede kille çalışır, formlar yapardık. Resim dersimiz de vardı. Bu çalışmalardan çok zevk alıyor, severek çalışıyordum. Yaptığım her resim sınıfın duvarına asılıyor, bu da beni sevindiriyordu.

Mithat Paşa’daki olanakların bende olan resim sevgisini ortaya çıkardığı ve daha da artırdığını düşünüyorum. O dönemlerde tel, ağaç ve tenekelerle de kendi oyuncaklarımı yapmaya başlamıştım. Böylece el becerilerimin de farkına vardım. İskenderun Mithat Paşa İlkokulu’nun anılarının beni sanata yönlendiren ilk temel taş olduğunu düşünüyorum.

36 yıl Almanya'da yaşadınız. Türkiye ve yaşadığınız yer arasındaki farkı veya benzerlikleri paylaşır mısınız? Oradaki hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

Almanya’da hem eğitmen hem sanatçı olarak bulunmam ve çalışmam bana sanat yolculuğumda çok şey kazandırdı. Sanatçılar için çok zengin olan bu ortamda özgürce çalışıp sanat yapıtlarımı ürettim. Zengin ve anlayışlı bir sanat ortamında ‘bir çizgi’nin bile sanat yapıtı olarak irdelenmesi bana yeni ufuklar açtı. Bana göre bir sanatçı olarak Avrupa’da yaşamak sadece bir sehpa önünde oturup resim yapmak değildir.

Avrupa’da yaşamak bir sanatçı için, Avrupa’daki ülkeleri gezebilmek, müzeleri görebilmek, galerileri izleyebilmek, sadece kitaplarda gördüğümüz sanatçıların resim ve heykellerinin gerçeklerini görebilmek ve tanımak demektir. Sadece müzeler değil, müzik, edebiyat, opera, tiyatro ve tarihin içerisinde yaşamak ve nefes almak da “insan”ın biçimlenmesinde çok yardımcı olmuştur.