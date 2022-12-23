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'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisi tanrılarından Eros ile Dionysos ve yarı tanrı Herakles'in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı

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DHA
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürdürülüyor.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    DHA'nın haberine göre tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Son kazı çalışmalarında 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen Eros, şarap tanrısı Dionysos ve yarı tanrı Herakles'in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Penkalas Çayı'ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü söyledi. 
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Her gün yeni esere ulaşıldığına dikkat çeken Coşkun, "2022 yılında köprünün bulunduğu alanda yaptığımız çalışmalarda bizi oldukça heyecanlandıran sürpriz buluntularla karşılaşmaya devam ettik.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Bir önceki sezondan beri bu alanda bol sayıda irili ufaklı çeşitli mermer heykel parçaları buluyorduk ki bunlardan bazıları, tam olsalar yükseklikleri 3- 3,5 metreyi bulacak parçalar. 2022 yılı kazı sezonunda 3 No´lu köprü enkazında yaptığımız çalışmalar ile köprüye ait çok sayıda bloğu ortaya çıkardık. Bu çalışmalar esnasında sadece köprüye ait parçalarla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçalarıyla karşılaştık" dedi.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Özellikle son dönemde yürütülen kazılarda buldukları heykelin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Coşkun, "Bu heykel bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel. Bir erkek heykeli ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette. Öyle umuyorum ki 2023 yılında yapacağımız çalışmalarda heykelin bu eksik parçasını da bulacağız" diye konuştu.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisine ait çeşitli heykel başlarına da ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Coşkun, "Bunların içerisinde öne çıkan eserlerin başında yaklaşık 40 santimetre yüksekliğindeki bir 'Dionysos' başı. Bunun çok benzer örneğini bir sezon önce bulmuştuk.

     
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Bu sezon bir de 'Herakles' başı bulduk. 2020 yılında 'Herakles' gövdesi bulmuştuk. Bu sezon 'Herakles' başı bulunca acaba bir önceki sezon bulduğumuz heykelin gövdesinin başı mı, diye heyecanlandık ancak ona uymadı.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Dolayısıyla şu an elimizde 2 tane 'Herakles' heykeli oldu. Umarım, ilerleyen yıllarda diğer parçalarını bulacağız. Bunun haricinde Antik Yunan panteonunun çeşitli tanrı ve tanrıçalarına ait heykel başları da söz konusu. Ön plana çıkan örneklerden bir tanesi 'Eros' başı. Yaklaşık 20 santimetre yükseklikte. 
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

    Bu alanda bulmuş olduğumuz eserler aslında karışık tarihli eserler fakat heykel parçalarının günümüzden 1800-2000 yıl öncesine ait olduğunu söylemek mümkün" dedi.
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu
  • 'Eros', 'Dionysos' ve 'Herakles' heykel başları bulundu

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