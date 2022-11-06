Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollum, İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve bir araba fotoğrafı paylaşan ABD'li basketbolcu, "Bu kişiyi polise bildirin. Benim ondan çok daha büyük ve genç olduğumu görünce bana bıçakla saldırdı. Hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlum da yanımdaydı, onları korumak istedim." ifadesini kullandı.

34 yaşındaki ismin bu paylaşımı sonrası çok sayıda basketbolcu ve taraftar McCollum'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

McCollum, Pınar Karşıyaka forması giymeden önce ülkemizde Galatasaray ve Anadolu Efes'te de oynamıştı.