Ersan'dan 13 sayı, 7 ribaunt

NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, 140-128 kazandıkları Minnesota Timberwolves karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Bucks'ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.
Timberwolves'ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose da 23 sayıyla mücadele etti.
> Cedi 11 sayı attı, Cavaliers kazandı
Milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Memphis Grizzlies'i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Ev sahibi Cavaliers'ta Kevin Love 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.
Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley'nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 115-130
Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 120-112
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 115-117
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 128-115
Washington Wizards-Indiana Pacers: 112-119
Miami Heat-Detroit Pistons: 96-119
Chicago Bulls-Boston Celtics: 126-116
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 116-119
Golden State Warriors-Houston Rockets: 112-118
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 125-109
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