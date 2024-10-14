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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Erşan Kuneri'de güldüren Fenerbahçe sahnesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Erşan Kuneri'de güldüren Fenerbahçe sahnesi!

        Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizi serisinde Fenerbahçe'nin son 10 yıldır şampiyon olamamasına atıfta bulunulurken, 1907 yılında geçen sahnede Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakterin, "15 gün önce kurulan Fenerbahçe'yi tutuyorum. Yani böyle bir tedirginlik var devamlı diken üstünde... Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım." şeklindeki sözleri, izleyenleri güldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:58
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        Erşan Kuneri'de güldüren F.Bahçe sahnesi!
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        Fenerbahçe'nin 10 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamaması, Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizi serisine de konu oldu.

        Dizinin bir bölümünde 1907 yılında bir yemek masasında sohbet eden karakterler arasında Fenerbahçe konusu açıldı.

        Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakter, son dönemde Fenerbahçeli taraftarların ruh haline göndermede bulunarak, "15 gün önce kurulan Fenerbahçe’yi tutuyorum. Yani böyle bir tedirginlik var devamlı diken üstünde... Bu Papazın Çayırı'nda maç izledik. Galibiz ama... Fenerbahçelilik böyle bir şey, tansiyonlu. Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım." ifadesini kullandı.

        Bu sahne izleyenleri güldürürken, dizinin sosyal medyada en çok paylaşılan kesitlerinden biri oldu.

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