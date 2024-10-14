Erşan Kuneri'de güldüren Fenerbahçe sahnesi!

Fenerbahçe'nin 10 sezondur Süper Lig'de şampiyon olamaması, Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizi serisine de konu oldu.

Dizinin bir bölümünde 1907 yılında bir yemek masasında sohbet eden karakterler arasında Fenerbahçe konusu açıldı.

Erşan Kuneri’nin 2 sezonundan:



“15 gün önce kurulan Fenerbahçe’yi tutuyorum. Kulübün genlerinde var sanırım her maçı stres.” pic.twitter.com/1n8Qm1fX0I — BBO Sports (@bbosports) October 13, 2024

Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakter, son dönemde Fenerbahçeli taraftarların ruh haline göndermede bulunarak, "15 gün önce kurulan Fenerbahçe’yi tutuyorum. Yani böyle bir tedirginlik var devamlı diken üstünde... Bu Papazın Çayırı'nda maç izledik. Galibiz ama... Fenerbahçelilik böyle bir şey, tansiyonlu. Yeni hoca gelecek diyorlar bakalım." ifadesini kullandı.