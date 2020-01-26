Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, yeni stadında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısnda konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir stadımız var, herkesin emeğine sağlık. Maçta müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyeti müthiş destekleri için taraftarımıza armağan ediyoruz. İlk yarım saat üstün bir Göztepe vardı. Gol öncesi 3 tane net pozisyona girdik. Golün gelmesi bize göre çok normaldi. Son 15 dakikada Beşiktaş’ın bir gol arayışı için olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1’i yakaladılar. Kendimize olan inancımızla 2-1’i yakalayarak motivasyonla devre arasına girdik. Soyunma odasında İlhan Palut hocamız oyuncularımıza istediğimiz oyuna dönmek adına her şeyi yansıttı. İkinci devrede skoru korumak adına daha fazla mücadele veren bir takımımız vardı. Basit hatalar yapsak da skoru koruduk. Kontra ataktan 1-2 tane pozisyon yakaladık. Maçın son bölümünde Beto da yaptığı 2 muhteşem kurtarışla bize galibiyeti armağan etti. İlk maçımızdan galip ayrıldığımız için çok mutluyuz" dedi.