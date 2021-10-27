Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'tan genç kaleci Ersin Destanoğlu basın mensuplarına konuştu.

Açıklamalardan satır başları:

''Muslera gibi büyük kalecilerin tartışılmaz bir yeteneği var. Mert Günok geldiğinden beri bana çok destek oldu.''

''Gereken performansı gösterdiği sürece milli takıma çağırılacağımı düşünüyorum.''

''Maçlardan önce rakiplerimi izliyorum, bu sayede penaltıyı kurtardım.''

''Avrupa'da oynama hayalim var ama bu sene takımın başarısına odaklandım.''

''Hatalarımıza rağmen hocamız her zaman arkamızda durdu. Sergen hocanın beni övmesi sonrası gururlandım.''

Ayrıntılar geliyor...