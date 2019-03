SHOW TV'de yayınlanan 'Lezzet Akademisi'nin 4'üncü bölümünün konuğu Ersin Korkut oldu. Her yemeği, malzeme seçiminden tabaklarda sunulmasına kadar her aşamayı titizlikle takip eden jüri ekibi Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna, bu hafta Türk mutfağının baş tacı yaprak sarmayı not verecek. Fenomen şeflerin jüri masasının bu haftaki konukları ise Ersin Korkut ve Muhterem Çukadar.

Yarışmacıların bu haftaki görevi, üç aşamalı süre sonunda eserlerini sunuma hazırlamış olmak. Bu süre kısıtlamasıyla kimin doğru mücadele edip başarılı olacağı ise merak konusu. Hijyen konusunda baştan beri sıkıntı çeken Eray'ın eldivenle çalışması hakkındaki olumsuz fikirleri değiştirebilecek mi?

Sarma sarmanın inceliklerini öğrenmek isteyen herkes ekran başına! 30 yıllık mutfak ustası Muhterem Çukadar yaprak sarmanın, seçmenin, temizlemenin tüm inceliklerini Pazar günü 16.15'te SHOW TV'de yayınlanan 'Lezzet Akademisi'ne anlatacak.

'Lezzet Akademisi', 3 Mart Pazar günü saat 16.15'te dördüncü bölümüyle Show TV'de.