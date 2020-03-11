Ersin Korkut köpeği dün akşamın en çok aranılan kelimeleri arasında yerini aldı. Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan ünlüler ailelerinden ve sevdiklerinden resimli mesaj aldı. Ersin Korkut ise köpeği Mess'i gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı, kötü haberi veremedi...

ERSİN KORKUT'A KÖPEĞİNİN ÖLÜM HABERİ VERİLMEDİ

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğünü söylemeye çalıştı ama söyleyemedi. Ilıcalı, Korkut’un “Köpeğim 12 yaşında ama bence o benim kadar yaşar. Çok mutluyuz onunla. Sadık bir dostum o benim.” sözleri üzerine vereceği kötü haberi yuttu.