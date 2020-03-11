Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin
ABONE OL

Ersin Korkut köpeği neden öldü? İşte Ersin Korkut köpeği Mess

Ersin Korkut köpeği dün akşam Survivor 2020'nin yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Ersin Korkut'un köpeği Mess'in ölümünü Acun Ilıcalı veremedi. Peki, Ersin Korkut'un köpeği neden öldü?

Ersin Korkut

Ersin Korkut köpeği dün akşamın en çok aranılan kelimeleri arasında yerini aldı. Survivor 2020'de iletişim oyununu kazanan ünlüler ailelerinden ve sevdiklerinden resimli mesaj aldı. Ersin Korkut ise köpeği Mess'i gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı, kötü haberi veremedi...

ERSİN KORKUT'A KÖPEĞİNİN ÖLÜM HABERİ VERİLMEDİ

Acun Ilıcalı, Ersin Korkut’a köpeğinin öldüğünü söylemeye çalıştı ama söyleyemedi. Ilıcalı, Korkut’un “Köpeğim 12 yaşında ama bence o benim kadar yaşar. Çok mutluyuz onunla. Sadık bir dostum o benim.” sözleri üzerine vereceği kötü haberi yuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinan Akçıl'dan Emrah açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN"Adının önünde 'Küçük' var ama..."
Halit Ergenç'ten Han açıklaması: Bergüzar Korel de çok heyecanlı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Duygusal anlar yaşadık"
Enes Batur'a YouTube şoku! O video başını yaktı - Magazin haberleri
MAGAZİNEnes Batur'a YouTube şoku!
Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral aşk yaşıyor - Magazin haberleri
MAGAZİNSürpriz aşk
Nuray Sayarı: Cinsel münasebetinize çocuğum niye şahit olsun? - Magazin haberleri
MAGAZİN'Cinsel münasebetinize çocuğum niye şahit olsun?'
Fedon: Bana yakışan ölüm budur - Magazin haberleri
MAGAZİN'Bana yakışan ölüm budur'
Elif Yılmaz ve Mert Özcan, Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi - Magazin haberleri
MAGAZİNFashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Mustafa Sandal'a Defne Samyeli şoku! - Magazin haberleri
MAGAZİNMustafa Sandal'a Defne Samyeli şoku!
Gamze Özçelik'e iyilik ödülü - Magazin haberleri
MAGAZİNGamze Özçelik'e iyilik ödülü
Muhterem Nur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri
MAGAZİNSağlık durumuyla ilgili önemli açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X