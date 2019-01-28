Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol atan sarı-lacivertliler ayrıca 6 hafta sonra galip geldi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maç sonrasında açıklamalar yaptı. Yanal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üst üste galibiyetler almamız gerekiyor. Bugün sadece bir ilki başardık. Kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları kazanamadık ama bunun altında yatan neden, kazanamamayı alışkanlık haline getirmiş bir takım olmak. Kazanmaya alıştığımızda, çok farklı oluruz."

"Bize ciddi destek olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlarla biz çok daha güçlüyüz. Bu sene oyununu giderek artırıp en iyi performansımızı ortaya koymak durumunda. Bu bizim için daha başlangıç"

"Moses daha çok yeni, bizimle 1 antrenmana çıkabildi. Önemli bir oyuncu, daha büyük katkıları olacak bize. Fenerbahçe'nin hedefleri sadece oyun ve şampiyonluk değil, çok daha büyük. Bugünkü hedefimiz de kazanmak değil, hak ederek kazanmaktı"