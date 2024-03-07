Ersun Yanal, 'Bu Memleket Bizim' sloganıyla vakıf kurdu

Teknik direktör Ersun Yanal, kendi adını taşıyan vakıf kurdu. Tecrübeli teknik adam, vakıf vasıtasıyla; eğitimine devam eden, amatör veya profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için burs verecek. Ayrıca vakfın katma değer sağlayan sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile kurum profesyonellerinin ödüllendireceği Vefa Ödülleri'nden elde edilecek gelir de burs fonuna aktarılacak.

Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vakfı kurduğunu duyurdu. Fırsat eşitliği için bir kartopu attığını ve bununun giderek büyüyeceğini belirten Yanal, ""Ev hanımı Bahriye Hanım ve elektrik teknikeri Ural Bey'in oğluyum. Hayatın anlamını, anneannemin aldığı top ve ayakkabılar ile Akseller İplik Fabrikası'nın arka bahçesinde buldum; futbol... Şimdi bile ne zaman bir maç izlesem yıllar öncesine dönüp 'Çocuk Ersun' oluyor, o günleri yeniden yeniden yaşıyorum. Çocuk olmanın, genç olmanın müthiş bir duygu. Her şeyi başaracak güce sahip hissediyorsun kendini. Yeter ki 'fırsat eşitliği' olsun. Şimdi, yepyeni bir yola çıkıyorum bu duygularla, Ersun Yanal Vakfı'nı kurarak, gençlere fırsat eşitliği yaratabilmek için bir adım atıyorum veya bir kartopu atıyorum en yukarıdan, döndükçe büyüyecek... Çok mutluyum. Yüzümde koca bir gülümseme, hakim olamıyorum kendime... 'Bu Memleket Bizim' diyerek koyulduk yola, ne yapacağız bilmek istersen ersunyanalvakfi.org adresinde olacağız her zaman" ifadelerini kullandı.