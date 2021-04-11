Ersun Yanal: "Bu tür maçları oynamak kolay değil"

İHA

Hes Kablo Kayserispor deplasmanından 3 puan alan Antalyaspor'da Teknik Direktörü Ersun Yanal yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu tür maçları oynamanın kolay olmadığını ifade eden Yanal, "Ligdeki durumuzu daha iyi duruma çekip daha farklı oyunlarla girişimizi sağlamak istiyorduk. Göztepe maçından itibaren deplasmanda galip gelemiyorduk. Bu gün sahanın içinde gelişen oyunu değişen şartları kontrol etmek oldukça zor. Kayserispor takımına karşı bulduğumuz gol sonrasında rahat pozisyonlar bulabilirdik. Rakip iyi baskı kurdu ama biz iyi savunma yaptık. Genç oyuncularımız var onları kazanmamız lazım var. Genç oyuncuları Antalya’ya kazandırmak en büyük amacımız. Sakat oyuncularımız var onlarla birlikte Antalyaspor’u daha önemli kazanımlar elde edecek sürece taşıyacağız" diye konuştu.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından, "İlhan’ın sakatlanması ve Muğdat’ın erken çıkması dengemizi bozdu" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında önemli bir maç oynadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Önemli bir avantaj yakalayabileceğimiz maçtı. Maalesef kaybettik. Maçın başında ısınırken İlhan’ı kaybetmek, Muğdat’ın erken çıkışı oyundaki dengeyi bozdu. Attığımız golde el var. Ama öne geçseydik bizim istediğimiz gibi oyun olacaktı. Yediğimiz golde Antalyaspor’un istediği gibi oynadık, skoru değiştirmek için elimizden geleni yaptık. Golü bulamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık belki farklı sonuç alabilirdik ama bunların hepsi şimdi bahane gibi geliyor. Durum bu, Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Takımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettim. İsteyen, koşan mücadele eden bir takım vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız” diye konuştu.