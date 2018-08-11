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Ersun Yanal'dan Trabzonspor'a yanıt

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor Kulübünden kendisi hakkında yapılan açıklamalara yanıt verdi. Yanal, "Hukukun üstünlüğünü vurguladığımız bu günlerde sözleşmemizde yer alan hak edişimizi vermeyen kulüp için yargının vermiş olduğu kararı tartışmayı yersiz ve anlamsız buluyorum. Ayrıca söz konusu süreç 1,5 yıl önceki alacaklarıma ilişkin olup kamuoyunda yaratılmaya çalışılan tazminat algısını üzülerek izlemekteyim" ifadelerini kullandı

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 22:46:48 | Güncelleme:

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulüpten kendisi hakkında yapılan açıklamalara ilişkin, "Hukukun üstünlüğünü vurguladığımız bu günlerde sözleşmemizde yer alan hak edişimizi vermeyen kulüp için yargının vermiş olduğu kararı tartışmayı yersiz ve anlamsız buluyorum. Ayrıca söz konusu süreç 1,5 yıl önceki alacaklarıma ilişkin olup kamuoyunda yaratılmaya çalışılan tazminat algısını üzülerek izlemekteyim." ifadesini kullandı.

Yanal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 yıllık kariyerinde şimdiye kadar Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) başvurmadığını vurgulayarak, "Hatta hak edişlerimden bile fedakarlık ettim. Trabzonspor ile yaşanan sürecin çözümlenebilmesi için de tüm çabamı ve iyi niyetimi sergiledim. Ancak aynı tavrı görmedim." şeklinde görüş belirtti.

Trabzon'u, futbolun tüm hızı, değişkenliği ve stratejilerinin hayata yansıdığı bir iklim olarak değerlendiren Yanal, şunları kaydetti:

"Çalıştığım her kulüp gibi Trabzonspor'da bulunduğum her üç sezonda da ekibimle birlikte tüm coşkum, geliştirme isteğim ve güzel futbol oynatma arzumla, tam konsantrasyonla görevimi yerine getirdim. Tüm kamuoyunun kariyerim boyunca izlediği ve bildiği isimleri sayarak sizleri yormak istemesem de Trabzonspor özelinde bir özet yapma gerekliliğini hissediyorum. Trabzonspor'a geldiğim ilk sezonda Onur Kıvrak, Selçuk İnan, Egemen Korkmaz, Ceyhun Gülselam, Cale, Colman, Gökhan Ünal, Alanzinho, Burak Yılmaz gibi birbirinden değerli oyuncuları kulübe kazandırıp adından söz ettiren bir futbol oynayarak lige damga vurduğumuz aşikardır. Bu kaliteli kadro, güzel bir oyun ortaya koyarak bir sonraki sezonda da etkililiğini göstermiştir. Bundan sonraki dönemde Trabzonspor'da tekrar yer aldığımızda transfer ettiğimiz Okay Yokuşlu, İspanya Celta Vigo takımına satılarak 6 milyon avroluk büyük bir bedel kazandırdı. Şu anda kamuoyunda transfer edilmeleri halinde Trabzonspor'a katkıları hesaplanan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'yı geliştirmekten de kariyerimdeki pek çok oyuncu gibi gurur duyuyorum. Her ne kadar birtakım Trabzon basın mensubu, 'Bu oyuncular zaten biliniyordu, oynarlardı' gibi söylemlerle, emeğimizi gölgelemeye çalışıyor olsa da hatırlatmak isterim ki oynaması beklenerek transfer edilen, derinliği olan birçok oyuncunun bulunduğu kadroda, Yusuf ve Abdülkadir gibi gencecik oyuncuları böyle büyük camialarda sürekli oynatmak cesaret ve sorumluluk ister."

Hakkındaki tazminat açıklamalarına değinen Yanal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hukukun üstünlüğünü vurguladığımız bu günlerde sözleşmemizde yer alan hak edişimizi vermeyen kulüp için yargının vermiş olduğu kararı tartışmayı yersiz ve anlamsız buluyorum. Ayrıca söz konusu süreç 1,5 yıl önceki alacaklarıma ilişkin olup kamuoyunda yaratılmaya çalışılan tazminat algısını üzülerek izlemekteyim. Tarafıma ve ekibime karşı yürütülen karalama kampanyasının da saygı çerçevesinin dışına taştığını görmekteyiz. Bir takımda istenen neticeleri alabilmek için işinde uzman, geniş bir ekip paylaşımı arasında oluşan ahenk önemlidir. Trabzonspor'da uzun yıllardır bu ahengin bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadığını hüzünle izlemekteyim. Umarım en kısa sürede Trabzonspor camiası da oyuncu, teknik ekip, yönetim, medya ve taraftarıyla yakalayacağı ahenk ile özlediği sonuçlara ulaşır ve hedefledikleri başarıları art arda tekrarlar."

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