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Ersun Yanal: Final için hazırız, ilki istiyoruz

59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş yarın akşam karşılaşacak. Maçın oynanacağı İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Biz kendi oyunumuza odaklanıp kazanmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var ama zayıf yanları da var" dedi

Ersun Yanal: Final için hazırız, ilki istiyoruz

Türkiye Kupası'nda yarın lig şampiyonu Beşiktaş'la İzmir'de oynayacağı maçla 21 yıl sonra finalde mücadele edecek Fraport-TAV Antalyaspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, bir ilki başarmak istediklerini söyledi. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalin basın toplantısında futbolculardan Lukas Podolski'yle birlikte açıklamalar yapan Yanal, "Uzun bir sezon yaşadık. 21 takımla ara vermeden, soluk almadan ligi bitirdik. En erken biten liglerden bir tanesiyiz. Oldukça yoğun bir maç trafiği vardı. Takımlar ve oyuncular çok yıprandı. Herkesin çok istediği finale geldik" dedi.

"Biz final için hazırız" diyen Yanal, "Zihinsel olarak da hazırız. Tarihimizde ikinci final ama tarih dündür, sonuç ise bugün. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz ama bir gün bir takım sizi sahanızda yener ve finali kaybedersiniz. Bütün oyuncularıma bu sezonki mücadelelerinden dolayı hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Çok kısıtlı kadroyla oynadık. Oldukça problemli günler yaşadık ama takımı buraya getirdik. Futbolcularım için enerjisi yüksek bir maç olacak ama bu finali kazanmak için mücadele edeceğiz. Rakibimize, birbirimize saygı duyarak sahada en iyi skoru alıp finali kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANACAĞIZ"

Ersun Yanal, "Biz kendi oyunumuzu rakibimize kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Onlar da ligde zaman zaman sorunlar yaşadı. Biz de yaşadık. Tek maç var ve ya yeneceksiniz ya yenileceksiniz. Sonuç iki takımın sahadaki performansına bağlı. Biz kendi oyunumuza odaklanıp kazanmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var ama zayıf yanları da var" dedi. Türkiye Kupası'nda finale kadar gol yemeden gelen Antalyaspor'da Ersun Yanal, saha içinde stratejilerine sadık kaldıkları sürece hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

"ANTALYASPOR'U YENMEK KOLAY DEĞİL"

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın bu sezon yenemediği tek takım olan Antalyaspor'da Ersun Yanal, birçok maçı son anlarda kaybettiklerini belirterek, karşılarında hangi takım olursa olsun kendi futbollarını oynadıkları,mücadeleyi ortaya koydukları sürece Antalyaspor'u yenmenin kolay olmayacağını dile getirdi. Eksik futbolcuları olduğunu aktaran Yanal, ancak bunları eksik olarak görmediğini, eksik ruhla çıkmayacaklarını vurguladı. Rakibin şampiyon olmasının kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Yanal, rakipten çok kendilerine odaklandıklarını anlattı. Yanal, Beşiktaş'ın aynı statta üst üste ikinci maça çıkacak olmasıyla ilgili, "Saha aynı, zemin aynı, futbol aynı, seyirci yok; bizim için bir şey değişmiyor" yorumunu yaptı.

LUKAS PODOLSKI: KUPAYI KAZANMAYA GELDİK

Kariyerinde Almanya Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazanıp kulüpler düzeyinde Galatasaray'la 2 Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu dahil birçok kupa kaldıran Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, İzmir'e kupa için geldiklerini söyledi. Podolski, "Bu bir final, milli takım ve kulüp takımları düzeyinde çok final oynadım. Her final mücadelesi gibi benim için ayrı bir yeri olacak. Bildiğim kadarıyla Antalyaspor en son 20 sene önce finalde mücadele etmiş. 20 sene sonra tekrar finaldeyiz ve bu kupayı kazanmaya geldim. Bu finalin hem kulüp için hem şehir için önemini biliyorum. Taraftarların bu finali ne kadar önemsediğini biliyorum. Onların enerjisini sahaya yansıtacağız. Bu final 90 dakika da 120 dakika da olabilir ama kazanacağız. Buraya tatil için veya İzmir'i görmeye gelmedim. Bu kupayı almak için geldim ve tüm enerjimizi birleştirip kupayla döneceğiz" dedi.

"FİNALDE FAVORİ OLMAZ"

"Final sadece bir maç" diyen Podolski, "O yüzden favori belirlenmesine karşıyım. Tek maç oynayıp kupa kazanılacak. Zorlu rakiplere karşı neler yapabileceğimizi ligde gösterdik. Finalde tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz buraya kupayı kazanmaya geldik. Bütün arzumuz bu. Yarın final günü. Son dönemlerde iyi oynadık. Çok iyi hazırlandık. Beşiktaş iyi bir takım, şampiyonluğu kazanan kaliteli bir takım ama biz de kaliteliyiz. Yüzde 100'ümüzü verdiğimizde kazanacağımızdan eminim. Kupayı kazanmak bizim elimizde. İyi bir sonuç alıp kazanacağımıza inanıyorum ama futbolda her türlü sonuç var" şeklinde konuştu.

"ART ARDA MAÇLAR NORMAL"

Podolski, "Yoğun bir maç trafiği oldu ama maç günleri maç saatleri çok önceden belirleniyor. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Bu tip turnuvalarda bir hafta içinde 3-4 maç oynanıyor. Belki biraz yaşlıyım, 36 yaşındayım ama finallerde tecrübeliyim. Beşiktaş hakkında değil Antayaspor hakkında konuşabilirim. Son düdüğe kadar varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Zorlu bir sezondan geçtik. Çok sıkışık bir maç programının sonuna geldik ama tüm dünyada pandemi sürecinde bu böyleydi" dedi.

"İKİNCİLER HATIRLANMAZ"

İzmir'e finali kazanmaya geldiklerini belirten Alman yıldız, "Her takım bu sene aynı tecrübeyi kazandı. Biz buraya kazanmak için geldik çünkü ikinciler hatırlanmaz. Finaller için ekstra terapi yapmam, normal hazırlanırım. Yemeğimi zamanında yer, dinlenme sürecimi iyi geçiririm. Bireysel olarak hazırlanmaktan daha önemlisi takım ruhudur. Takım enerjisini ve mücadele gücünü sahaya iyi yansıttığında kazanırsınız. Takım ruhu, sadece futbolcular değil, destek ekibinden otobüs şoförüne kadar ne kadar istediğinize bellidir. Önümüze çok iyi bir şans geldi. İyi bir kupa serüveni geçirdik, gol yemedik. Bunun sonunu da iyi yapacağı" diye konuştu.

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