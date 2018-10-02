Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönmek için tek şartı var!
02.10.2018 - 09:45 | Güncelleme:
Hem ligde hem Avrupa'da zor günler geçiren Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'yla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde Ersun Yanal'ın adı öne çıkarken tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye dönmek için bir şartı olduğu öğrenildi!
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Sezona Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan Fenerbahçe, lige de kötü bir giriş yapmış ve ilk 4 haftada 3 mağlubiyet yaşamıştı. Atiker Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yara saran sarı-lacivertliler sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetmiş ve ardından Beşiktaş'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor'a da 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Cocu yönetimindeki 10. resmi maçında 6. mağlubiyetini aldı.
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Ali Koç, Rizespor deplasmanında taraftarın yanına giderek onlardan özür diledi ve "Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı özür diliyorum.Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Bunlar o formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de demiyorum size. Mahcubum, özür dilerim." demişti.
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Yönetim kurulu toplantısın sonrasında Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Cocu'yla devam edilmemesine kesin gözüyle bakılırken kulislerde Ersun Yanal'ın adı ön plana çıkmış durumda.
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Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetimin Damien Comolli'yle ilgili de önemli kararlar aldığı öğrenildi. Haberde, Ersun Yanal'a yakın isimlerin, sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcıya ilgisini doğruladığı kaydedildi. Anlaşma sağlanma ihtimalini yüzde 52 olarak görüyorlar. Ancak Ersun Yanal'ın dönmek için tek şartı var!
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Haberde Ersun Yanal'ın Fransız çalıştırıcıyla birlikte çalışmak istemediği belirtildi. Ersun Yanal, göreve gelmesi halinde tek yetkinin kendisinde olmasını istiyor.
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HERKES YANAL DİYORDU ANCAK...
Öte yandan Milliyet'in haberine göre teknik direktör konusundaki esas karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenecek. Sarı-lacivertli yöneticilerin, taraftarın aksine Ersun Yanal ismine sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Fenerbahçe'den ayrılırken yerli futbolcularla sorunlar yaşayan Ersun Yanal'ın, tekrar Samandıra'ya dönmesinin sağlıklı bir karar olmadığını düşünen yöneticilerin tercihinin yeniden yabancı hoca olduğu kaydedildi.
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Başkan Koç'un bugünkü toplantıda yönetici arkadaşlarındna tek tek görüş alacağı, Cocu'nun sözleşmesinden doğan hakları da masaya yatıracağı belirtildi.
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Cocu'nun gidişi hemen hemen kesinleşirken asıl problemin Damien Comolli olduğu ifade edildi. Fransız sportif direktörün göreve geldiği günden bu yana aldığı kararların ve transfer politikasının, yönetimin büyük kesiminde tepki topladığı bildirildi.
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Yöneticilerin bugün Comolli problemini de başkan Koç'un önüne yatırması bekleniyor. Comolli'nin kötü gidişattan kendisine pay çıkarmaması ve suçu sürekli başkasına atmasının yöneticiler arasında rahatsızlık yarattığı öğrenildi.
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Comolli'nin şu an için gönderilmesinin düşük ihtimal olduğu ancak sarı-lacivertli yönetimin, Comolli'ye güvenini tamamen kaybettiği bildirildi.
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Futbol yorumcusu Şansal Büyüka, "Duyumlarıma göre Fenerbahçe'de bu hafta değişim olacak. Sanırım milli arayı beklemeyecekler. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın dışında bir aday daha var sanırım." diye konuşmuştu.
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Şansal Büyüka ayrıca "Aykut Kocaman, Ali Koç ve Damien Comolli ile yaptığı görüşmede 3 transferle şampiyon olacağını söylemiş. Ali Koç bundan etkilenmiş ama seyirciye verilmiş bir söz olduğu için devam edilemedi." ifadelerini kullanmıştı.
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