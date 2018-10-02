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Ali Koç, Rizespor deplasmanında taraftarın yanına giderek onlardan özür diledi ve "Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten dolayı özür diliyorum.Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Bunlar o formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de demiyorum size. Mahcubum, özür dilerim." demişti.