Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. 3-2'lik galibiyete rağmen oyundan mutlu olmadığını dile getiren Yanal, "Başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Bugünkü oyun, çok iyi oynayıp, 3 puan alamadığımız oyunların tedirginliğinden doğmuştur. Kazanmanın ötesinde, Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu, ve güveni kendimizde bulmalıyız. Bugün oyunun hakimi biz değilsek bu kabul edilebilir bir durum değil. Ben de bunu kabul edemem. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama oynaması gereken oyunu oynamamız gerekir. Taraftar da bizden onu bekliyor. Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. İyi oyunları tekrarlamalıyız. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu devam ettirmeliyiz. Taraftarı mutlu edecek oyunu oynayacağız" ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Yanal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

"BU OYUNDAN DAHA İYİSİNİ OYNAMALIYIZ"

Kazanmalarına rağmen oynanan oyundan mutlu olmadığını ifade eden Ersun Yanal, "Maçın sonucu ne olursa olsun oyundan mutlu değilim. İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini oynamalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz" diye konuştu.

Kasımpaşa'ya özgü dolu sözlerde bulunan Ersun Yanal, "Kasımpaşa'nın ligde ilginç sonuçlar alacağını düşünüyorum. Çok daha olgunlaşmış bir takım. Bugün bunu gösterdiler, ilginç sonuçlar alacaklarını düşünüyorum" dedi.

"KÖTÜ OYUNUN SORUMLUSU BENİM"

Oynanan kötü oyunun sorumlusunun sadece kendisi olduğunu belirten Yanal, "Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlusu benim. Oyuncuları sahaya çıkaran benim. Sorunun da çözümün de noktası benim. Bugünkü oyunun sorumlusu da bunu değiştirecek olan da benim" şeklinde konuştu.