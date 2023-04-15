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Ersun Yanal: ”Kırılganlığımız var"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, dış sahada kazanamamaktan kaynaklı kırılganlıklarının olduğunu belirterek, "İkinci yarıya çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz yüksekti, 10 kişi kaldığımız anlarda da reaksiyon verdik ama zaman bize yetmedi” dedi.

Ersun Yanal: ”Kırılganlığımız var
İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, iyi başladıkları bir maçı eski alışkanlıklarının devam etmesi nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Geçen hafta 2-0 öndeyken karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladıklarını hatırlatan Yanal, “Bu hafta yine 1-0 öndeyken, oyunun kontrolü bizdeyken, oyunun içindeyken yediğimiz bir gol var. Çalışıp yemememiz gereken gollerden biriydi. Bu alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bizim takımın kırılganlığı dış sahada kazanamamaktan kaynaklı bu kırılganlık. Oldukça ortaya çıktı ve herkes bir anda bıraktı. İkinci yarıya çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz yüksekti. 10 kişi kaldığımız anlarda da reaksiyon verdik ama zaman bize yetmedi” diye konuştu.

"İyi oynayan bir takım olacağız"

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarına değinen Yanal, “Bütün futbolcuların oyunculuk vasıfları yüksek ama bunu psikolojik performans olarak sahada üstün bir şekilde tutabilmek adına kırılmalar yaşayan bir takım. Futbol bir süreç yönetimi, bu süreç yönetiminin zor tarafı da psikolojik kırılmaları giderebilmek. Bizde bununla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. 4 gün sonra şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile karşılaşacağız. Çabucak dönüşüp özellikle takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamak ve bunu mental olarak ne kadar önemli şekilde saha içerisinde duruşunun bize getireceği katkıları söylemek zorundayız. Bunu yapabilen takımız. Umarım yaparız. Oyuncularıma sorumlusu benim diye. Toparlayıp, o maçta iyi mücadele eden ve puan almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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