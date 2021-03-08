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Ersun Yanal: "Ofansif gücümüzü kullanmakta cömert olmalıyız"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından, “Bugün kazanmaya yakın taraf bizdik. Fakat yine aynı senaryoyu yaşadık. Ofansif gücümüzü kullanmak ve bu konuda cömert olmak lazım” dedi

Ersun Yanal:
İHA

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 36’ya yükselten kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde 10. sırada yer aldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, uzun zamandır galibiyete yakın oldukları maçları kazanamadıklarını belirterek, "Bugün kazanmaya yakın taraf bizdik. Fakat yine aynı senaryoyu yaşadık. Ofansif gücümüzü kullanmak ve bu konuda cömert olmak lazım. Ofansif anlamda kendimizi eleştirdik. Daha iyi olmamız gerekiyor. Rakibe verdiğimiz üstünlük anındaki atakta golü yedik. İstanbul’daki son maçta da durum aynıydı. Bunları lehimize çevirmememiz gerekir” diye konuştu.

Yanal, takımdaki oyuncuların performansları yönündeki soruya ise, tüm oyuncularının kendisi için değerli olduğunu, daha iyi çalışıp iyi yerlere geleceklerine inancının tam olduğunu söyledi.

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