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Ersun Yanal: Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, takım olarak disiplinli oynadıklarında gelişebileceklerini gösterdiklerini söyledi

Ersun Yanal: Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var
AA

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ve ikinci yarıda farklı bir oyun sergilediklerini belirtti. Bu durumu hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına bağladığını anlatan Yanal, "İki farklı oyunun nedeni duygu. Alanyaspor karşısındaki bu duyguyu ilk yarıya taşıyamadık. İkinci devreye çıkarken soyunma odasında bu duygunun ne kadar önemli olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Takım bunu çok iyi uyguladı." dedi.

İkinci yarıda kalitesi yüksek bir futbol sergilediklerine işaret eden Yanal, "Ümit milli takım oyuncuları Bünyamin ve Gökdeniz güzel oyunlarını iki golle taçlandırdılar. Milli takım süreçlerinde onlara başarılar diliyorum. Takım olarak disiplinli oynadığımızda gelişebildiğimizi, öz güvenli olduğumuzda daha fazlasını yapabileceğimizi gösteriyoruz. Önümüzde daha da gelişebileceğimiz bir süreç var. Bunu yaptığımızda fark yaratmaya devam edeceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

BAKKAL: RAKİBİN KOLAY GOL BULMASINI HAZMEDEMİYORUM

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

İlk yarıda harika bir performans sergilediklerine dikkati çeken Bakkal, hiç pozisyon vermeden 3 net pozisyon bulduklarını ve bunlardan birini gole çevirdiklerini ifade etti.

İkinci yarıya dirençli başlayamadıklarını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Ersun hocayla uzun yıllar çalışan birisi olarak ikinci yarıya baskılı başlayacağını biliyorduk. Bireysel hatalardan ilk golü yedik. Çıkarken kaptırdığımız topla da ikinci golü kalemizde gördük. Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibin kolay gol bulmasını hazmedemiyorum. Süper Lig seviyesinde böyle hatalar yaparsanız cezasız kalmaz. Böyle bir maç oynandı. Şimdi takım ayağa kalmak zorunda. İlk yarı gibi direncimizi 90 dakikaya yayarsak bu takım ayağa kalkacak."

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