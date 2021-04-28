Ersun Yanal: Rakibin farklı organizasyonlarına iyi cevap verdik

Süper Lig’in 38’inci haftasında Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor’la Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele son dakikada Antalya’nın bulduğu golle 2-2 sona erdi. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugünkü futbolda 2. yarı bizim için çok iyiydi. Karagümrük çok farklı organizasyonları denemeye çalışan ve başaran bir takım. Biz onların karşısında birçok oyuncumuz eksik olmasına rağmen çok iyi cevap verdik. Bulunduğumuz yer açısından önümüzdeki hedef doğrultusunda çok hızlı geri dönüşü sağladık. Bunun enerjisi bizi mutlu etti. Hastalıklar ve sakatlıklar bizi oldukça zora sokan gelişimler oldu. Yeni oyuncuların performansı iyiydi. Son 3 artı 1 maç sonra sezonu kapatacağız. Bundan sonra genç oyuncularımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bugünkü oynanan oyun noktasında oyuncularımıza bu tavrından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

SASSARINI: 15 OYUNCUNUN KORONAVİRÜSE YAKALANMASI BİZİ ETKİLEDİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 15 oyuncularının korona virüs vakası atlamasının kondisyonlarında etkili olduğunu ve bunun maça yansıdığını söyledi.

Fatih Karagümrük - FT Antalyaspor ile Süper Lig’in 38. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, “İlk yarıda daha önde oynayan, oyunda daha fazla üretkenlik sağlayan bizdik. İkinci yarıda oyunu alanımızda kabul ettik. Bu farkın oluşmasında 15 oyuncunun korona vakası atlatmış olmaları kondisyona etkili oldu. Beraberlik maçın doğal bir sonucu. Rakipte de iyi ve süratli oyuncular var. Kısa ortalar yapan ve kontraya çabuk çıkan oyuncular var. Bunlar da maçın böyle bitmesine sebep oldu” dedi.