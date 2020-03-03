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Ersun Yanal: Yönetim ricada bulundu

Fenerbahçe'deki son maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu. Yanal, süreç ile alakalı "İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez. 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Trabzonspor maçında son kez takımının başında yer aldı. Yanal, ayrılık süreci ve Trabzonspor maçında takımın başında olması ile ilgili "İstişare sonucu buradayım. Hafta içinde, daha önce de süre gelen bir süreç sonunda bu kararı aldım. Yönetimden bir ricada bulundular, bunun sonucunda buradayım. Dirar, Hasan Ali, Rodrigues... Bunların sakatlıkları devam ediyor. Serdar'ın aldığı bir darbe sonucunda sorunu var, riske etmedik. İki ayaklı maçlar, bunların formatı farklı. Bugünkü maçın sonucu, 2. maçı vermez. 2. maçta bakalım sonuç ne olur, orada artık ben başarılar dilemek durumundayım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan her platformda olduğu gibi, bugün de sonuç için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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