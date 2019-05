Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini alırken teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, zor bir maç oynadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Zorluk derecesi olan bir maç. Rakibimiz her ne olursa olsun son 2 maçı kazanmak için gayret göstereceği bir maçtı. Sezonun içinde yaşadığımız zorlu günlerden, kendimizi rahat hissetmek için çıktığımız bir maçtı. Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmek zorunda ve çevirdi. Zirve yarışında olacak ve şampiyonluğu yaşayacak bir Fenerbahçe kurmak ve bu zorlu günleri tekrar Fenerbahçe'ye yaşatmamak en büyük arzumuz olacak. Bizim genetiğimizde bu durumda olmak, hiçbirimizi mutlu eden bir sonuç değil. Bizim hedeflerimiz çok daha büyük, çok daha farklı. 'Fener ol' ve bundan sonra Fenerbahçe'yi güçlendirmek için yapılacak her çalışma adına, her dakikayı değerlendirmeyi hedefliyoruz."