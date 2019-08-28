Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, 1989 doğumlu kaleci Ertaç Özbir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Ertaç Özbir, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.
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