Ertekin Dinçay 92 yaşında hayata gözlerini yumdu. İş dünyasında sevilen ve tarzıyla akılarda yer edinen Ertekin Dinçay sevenleri tarafından anılıyor. Peki Ertekin Dinçay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte, Ertekin Dinçay'ın hayatına dair detaylar...

ERTEKİN DİNÇAY KİMDİR?

1927 İstanbul doğumlu. Saint Joseph Lisesi mezunu. Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açtı.

Bir dönem Fransa'daki Türk etkinliklerinin dekorasyonunu yapmak üzere Paris'te yaşadı.

Aynı dönemde Yves Saint Laurent'ın vitrinlerini tasarladı. Başından hiç çıkarmadığı şapkalarıyla Bay Şapka lakabını aldı.

Renkli giyimiyle erkek stilinde fark yarattı.